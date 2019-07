An beiden Kirmesfreitagen setzt die Schumacher-Scheune traditionell auf die rockigen Klänge der Kultband The Wounded Ducks. Aber auch beim Auftritt der Düsseldorfer Punkband Money Makers am Dienstag (16. Juli) dürfte es in der Scheune besonders laut und fetzig werden. An den restlichen Tagen setzen die Veranstalter beim Schumacher auf partyerfahrene DJs.