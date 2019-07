Kostenpflichtiger Inhalt: Am Freitag geht’s los in Düsseldorf : Darauf können sich Besucher auf der Düsseldorfer Rheinkirmes freuen

Foto: Bretz, Andreas (abr) 16 Bilder Die Fahrgeschäfte und Attraktionen auf der Rheinkirmes 2019.

Düsseldorf Schrauben, testen, polieren: Auf den Rheinwiesen wird aktuell im Hochbetrieb gewerkelt. Am Freitag eröffnet die größte Kirmes am Rhein. Am Mittwoch präsentierten die Schützen mit den Schaustellern die spannendsten Attraktionen.