Haltestelle Luegplatz in Düsseldorf : Was an den neuen Hochbahnsteigen an der Kirmes-Haltestelle nicht ideal ist

Was an den neuen Hochbahnsteigen an der Kirmes-Haltestelle nicht ideal ist

Düsseldorf Die meisten Kirmes-Besucher kommen mit der Bahn – und steigen an der Haltestelle Luegplatz aus. Dort gibt es seit diesem Jahr neue Hochbahnsteige. Die haben Vorteile - aber auch einen entscheidenden Nachteil.

Vor zwei Wochen waren die Hochbahnsteige eröffnet worden. Die Bahnsteige sind barrierefrei und 20 Meter länger als vorher. Für Großveranstaltungen wie die Kirmes können außerdem 28 mobile Treppen seitlich angebracht werden. Mit rund 100 zusätzlichen Mitarbeitern ist die Rheinbahn am Luegplatz, an der Tonhalle, der Heinrich-Heine-Allee und am Hauptbahnhof unterwegs. Am Luegplatz hilft zudem die Polizei, den Verkehr zu regeln. „Die Ampelphasen wären hier einfach nicht optimal gewesen“, so Mills. „Deshalb haben wir uns entschlossen, die Ampeln auszuschalten und den Verkehr von der Polizei steuern zu lassen.“