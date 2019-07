Kostenpflichtiger Inhalt: Heute geht’s los : Diese Highlights der Düsseldorfer Rheinkirmes sollten Sie nicht verpassen

Foto: Bretz, Andreas (abr) 16 Bilder Die Fahrgeschäfte und Attraktionen auf der Rheinkirmes 2019.

Düsseldorf Die größte Kirmes am Rhein eröffnet heute in Düsseldorf. Etwa 50 Fahr- und Laufgeschäfte stehen auf den Rheinwiesen, hinzu kommen zahlreiche Gastro-Stände. Wir zeigen Ihnen die Höhepunkte in diesem Jahr.