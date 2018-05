Rheinkirmes 2018 in Düsseldorf: Virtual Reality ist der Trend

In diesem Jahr gastiert erstmals eine XXL-Ausgabe der Wilden Maus in Düsseldorf. Und der Schausteller hat ein digitales Extra für die Fahrgäste eingebaut. Foto: Vanellus/Creative-Commons

Düsseldorf Die Wilde Maus kommt in diesem Jahr in einer XXL-Version und mit einem besonderen Extra: Virtual-Reality-Brillen. Auch andere Schausteller experimentieren mit solchen Ideen - und fragen sich: Wie digital sollte der Festplatz werden?

Einer der wichtigsten Trends der Unterhaltungsindustrie erreicht die Rheinkirmes (13.-22. Juli): In diesem Jahr können Besucher erstmals eine Achterbahn mit einer Virtual-Reality-Brille besteigen. Möglich ist das auf der Wilden Maus XXL. Die Bahn ist ein größeres Modell des Klassikers, der bis letztes Jahr zu Gast war. Der Betreiber Max Eberhard bietet den Fahrgästen zusätzlich die Möglichkeit, per Brille einen Film zu erleben - und sich ein noch rasanteres Fahrerlebnis zu verschaffen. "Die Wilde Maus XXL ist schon gut, wie sie ist", sagt Eberhard. "Aber gerade für die jugendliche Zielgruppe, die eine wilde Fahrt sucht und sonst etwa zu den Propeller-Karussells geht, ist das ein spannendes Extra."

Max Eberhard sagt, auf keinem anderen Kirmes-Gerät der Welt gebe es solche VR-Brillen. Der Hamburger Unternehmer betreibt auch eine Firma für den Aufbau von Achterbahnen in Freizeitparks, wo solche digitalen Errungenschaften schon häufiger zu finden sind - und nicht zuletzt dazu dienen, ältere Attraktionen aufzuwerten. Durch Jobs im Europa-Park entstand der Kontakt zu einer Firma, die die nötigen Spezialfilme produziert. Nach eigenen Angaben hat der Schausteller 600.000 Euro investiert. Zu sehen ist ein Abenteuer auf dem Bauernhof: Ein Fuchs klaut Eier auf dem Bauernhof, die Mäusepolizei ermittelt. Eberhard verspricht eine Qualität "wie in Pixar-Animationsfilmen".

Nicht nur Eberhard experimentiert mit VR-Brillen. Auch Ewald Schneider, der mit seinen Freifalltürmen "Power Tower" und "Hang-over" ein Stammgast auf der Rheinkirmes ist, hat solche Brillen bereits in der Praxis getestet. Auf einer Messe in Orlando, Florida, hatte er sie kennengelernt. Schneider hat sich aber fürs Erste dagegen entschieden. "Der Effekt war gut, aber das Publikum hat die Brillen nicht angenommen", sagt Schneider. Nicht alles, was in Freizeitparks funktioniere, laufe auch auf dem Festplatz, meint Schneider. "Das geht auf der Kirmes unter."