Die Bar in der Altstadt sei dann geschlossen gewesen. Viele Schwule und Lesben, die sich an dem Tag dort getroffen hätten, nutzten die Rheinkirmes als neuen geselligen Anlaufpunkt. „Alle haben sich dann in der Schwarzwaldchristel getroffen“, so Bruch. Über die Jahre hinweg sei aus diesen Treffen der Pink Monday entstanden.