Alle Infos zu den Partys Der Pink Monday auf der Düsseldorfer Rheinkirmes – so wird 2024 gefeiert

Auch in den Zelten wird Musik geboten: Beispielsweise in der Füchschen Alm gibt es Livemusik von der Hermes House Band und Ingrid Arthur von den Weather Girls (Eintritt zehn Euro), im Uerige Zelt wird ab 18 Uhr wieder mit den Strandpiraten gefeiert und Porno Al Forno spielt am Montag zum Pink Monday im Schlüssel-Zelt.