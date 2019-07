Pink Monday auf der Rheinkirmes : Am Montag ist der Festplatz voller Regenbogen

Am Montag ist der Festplatz voller Regenbogen

Düsseldorf Montag ist Pink Monday auf der Rheinkirmes. Zehntausende Schwule und Lesben treffen sich rund um die Schwarzwaldchristel und feiern bis tief in die Nacht. Wir geben einen Überblick.

Motto „See and be seen“ – sehen und gesehen werden lautet der Spruch zum Pink Monday. Viele Schwule und Lesben tragen pink, manche kommen auch in aufwändigen Drag-Outfits. Viele Schausteller und Gastronomen dekorieren ihre Geschäfte mit Regenbogenflaggen.