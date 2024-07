Streifzug über die Kirmes Nachts auf dem Festplatz – so kennt die Rheinkirmes in Düsseldorf kaum einer

Keine zwei Minuten nach Mitternacht geht das Licht am Aussichtsturm Look 360° aus. Die Sitze des Bayern Towers schwingen schon auf halber Höhe im Nachtwind. Innerhalb weniger Sekunden erlischt das leuchtende Panorama der Rheinkirmes. Als hätte jemand die Lichter mehrerer Hochhäuser ausgeknipst. Doch im Erdgeschoss der Kirmes, an den Bierständen und Imbissbuden brennt noch Licht.