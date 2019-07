Düsseldorfer zur Rheinkirmes : „Es muss im Magen kribbeln“

Düsseldorf Am Freitag startet die Rheinkirmes. Wenn man die Menschen auf der Straße nach ihren Erlebnissen rund um das große Volksfest fragt, haben die meisten viel zu erzählen.

Einen Nachmittag lang haben uns die Menschen an der Schadowstraße und am Belsenplatz erzählt, warum sie so gerne auf die größte Kirmes am Rhein gehen. Manche Geschichten liegen schon über 50 Jahre zurück. Wie die von Rolf Löffelsend: Als Jugendlicher fand der 71-Jährige auf der Kirmes einen Batzen Geld, brachte den Großteil zur Polizei, behielt aber ein paar Mark für sich, um sie auf der Kirmes zu verprassen. Heute verzichtet er auf wilde Fahrten.