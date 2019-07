Kinder-Finder

Wer eine Runde mit Willy der Wurm gedreht hat, der sollte an der Kasse unbedingt nach dem praktischen Kinder-Finder fragen. Die Betreiber bieten diesen Service kostenlos an. Bei großen Veranstaltungen wie der Rheinkirmes kann in einem unachtsamen Moment ein Kind durchaus mal verloren gehen. Der Finder ist ein kleines Armband, auf dem eine Telefonnummer und der Name des Kindes notiert werde kann. Eine tolle Sache, die von Familien gut angenommen wird.