In der Schumacher-Scheune setzten die Betreiber den ganzen Samstag auf die Musik von DJ Sundance und Co. Auf Live-Musik darf man sich im Schumacher am Sonntag wieder freuen. Dann sitzt ab 18 Uhr Sascha Klaar an seinem Piano. „Der Teufel am Piano“, wie er auch genannt wird, geht bereits in sein 30. Bühnenjahr.