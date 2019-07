Rheinkirmes in Düsseldorf : So kommen Sie zur Kirmes - und das kostet die Anfahrt und das Parken

Foto: Bretz, Andreas (abr) 16 Bilder Die Fahrgeschäfte und Attraktionen auf der Rheinkirmes 2019.

Düsseldorf Die größte Kirmes am Rhein lockt auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende Besucher an. Wir sagen, wie Sie am besten anreisen und was es kostet.

Etwa vier Millionen Besucher besuchten im vergangenen Jahr die Rheinkirmes. Die Anreise empfiehlt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, denn es gibt keine Parkplätze im direkten Umfeld der Kirmes. Zum Schutz der Anwohner sind die Nebenstraßen in Oberkassel für Auswärtige gesperrt.

Mit Bus und Bahn zur Kirmes