Tradition am zweiten Freitag : So schön war das Feuerwerk auf der Rheinkirmes in Düsseldorf

Foto: Endermann, Andreas (end) 16 Bilder So schön war das Feuerwerk auf der Kirmes.

Düsseldorf Zweiter Kirmesfreitag ist gleich Feuerwerksfreitag. So strömten am zweiten Freitag wieder Massen an Besuchern auf den Rummel oder in die Altstadt.

Es gehört zur Kirmes wie die Bratwurst, das Altbier und ein Kirmes-Eis: Das Feuerwerk. Traditionell am zweiten Kirmes-Freitag strömten auch dieses Mal wieder Tausende auf den Rummel, in die Altstadt oder an den Paradiesstrand, um am Freitagabend dem Feuerwerk beizuwohnen.

Und die zahlreichen Besucher wurden nicht enttäuscht.

Wir haben die schönsten Bilder des Feuerwerks gesammelt.

(mja/)