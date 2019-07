Blind Date auf der Rheinkirmes mit Peter Frymuth : Ball spielen mit dem DFB-Vizepräsidenten

Düsseldorf Der ehemalige Fortuna-Vorstandsvorsitzende geht schon auf die Kirmes, seit er ein kleiner Junge ist. Mit Kirmesreporterin Helene Pawlitzki war er Boccia spielen.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Herr Frymuth, worauf haben Sie Lust? Was ist Ihre Kirmesleidenschaft?

Oh ja, das habe ich noch nie gespielt. Mögen Sie Kirmes?

Frymuth Ja, das ist schon ein besonderes Ereignis in Düsseldorf.

15-Jährige in Bergkamen missbraucht – Verdächtiger festgenommen

Mann leistete Widerstand : 15-Jährige in Bergkamen missbraucht – Verdächtiger festgenommen

Polizei sucht Leiche im Bresgespark in Mönchengladbach

Mordkommission ermittelt : Polizei sucht Leiche im Bresgespark in Mönchengladbach

Kirmes 2019 in Düsseldorf

Kirmes 2019 in Düsseldorf : 800 Gäste zum Feuerwerk auf der MS Rheinfantasie

Kirmes in Düsseldorf

Kirmes in Düsseldorf : Eine Kita nur für die Kirmes-Kinder

Frymuth (lacht) Wenn man in der Nähe des Flughafens wohnt, kann man ja nicht auch noch von der Kirmes genervt sein. Nein, ich mag Kirmes. Bei mir in Lohausen ist das Schützenfest ja eher ein familiärer Treffpunkt, nicht mit so vielen Fahrgeschäften.