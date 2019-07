Interview mit drei Frauen aus dem Schützenverein : Das Schützenwesen – unbeschreiblich weiblich?

Düsseldorf Am Freitag beginnt für den St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 der Höhepunkt des Jahres – das Schützenfest mit der Rheinkirmes. Es war ein Jahr der Frauen. Wir haben die gefragt, die hautnah dabei waren.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Die Sebastianer wurden von gleich zwei Königinnen regiert: Regimentskönigin wurde – auch für sie selbst überraschend – Kerstin Eichenberg. Gästeschützenkönigin wurde Sparkassenchefin Karin-Brigitte Göbel, die das ganze Jahr mit vollen Engagement dabei war. Aktuell gibt es in der Sparkassenzentrale an der Berliner Allee eine große Ausstellung zum Schützenwesen. Schon lange ganz vorne dabei ist Britta Damm. Seit vier Jahren ist sie Vorsitzende der Interessengemeinschaft Düsseldorfer Schützenvereine 1927 e.V. (IGDS). Wir haben alle drei gefragt, wo sie das Schützenwesen heute sehen, ob die Düsseldorfer genug übers Brauchtum wissen und welche Rolle Frauen bei den Schützen heute spielen. In unserer interaktiven Story können Sie sich durch die Antworten klicken.