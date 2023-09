Event am Tonhallenuer Was man zur Herbstkirmes in Düsseldorf wissen muss

Einige der 700 Stellplätze des Parkplatzes Rheinterrasse/Tonhalle (Robert-Lehr-Ufer 1) werden von den Fahrgeschäften belagert. Der Parkplatz liegt in unmittelbarer Nähe zur Kirmes und dürfte schnell besetzt sein. Alternativen sind beispielsweise die Ergo-Tiefgarage am Viktoriaplatz 1 oder das Parkhaus „Campus am Kunstpalast“, Zufahrt gegenüber der Rheinterrasse. Wer einem kleinen Spaziergang durch die Innenstadt gegenüber nicht abgeneigt ist, kann auch in einem der Parkhäuser rund um die Kö parken, etwa in den Schadow Arkaden.