Majestäten in Düsseldorf : Heinz Holzberg ist Düsseldorfs neuer Schützenkönig

Majestäten in Düsseldorf

Düsseldorf Einer der Höhepunkte des Düsseldorfer Schützenfestes ist das Schießen auf die Platte des Königsvogels. Das war am Dienstagabend der Fall. Und nun gibt es einen neuen Schützenkönig.

Am Dienstagabend war es nicht mehr ganz so heiß wie in der Mittagszeit. Das dürfte auch Heinz Holzberg gefreut haben – der ist nun Düsseldorfs neuer Schützenkönig.