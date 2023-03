Direkt am Rheinufer Was Sie zur Frühlingskirmes in Düsseldorf wissen müssen

Düsseldorf · Das Wetter wird besser, die Tage werden länger - der Frühling ist in Düsseldorf angekommen. Damit steigt bei vielen auch die Vorfreude auf die Frühlingskirmes am Tonhallenufer. Was Sie zur ersten Kirmes des Jahres direkt am Rhein wissen müssen.

30.03.2023, 13:37 Uhr

Wann findet die Frühlingskirmes in Düsseldorf statt? Die Frühlingskirmes am Tonhallenufer startet am Freitag, 21. April 2023. Sie dauert zwölf Tage und endet am Montag, 1. Mai. Wie sind die Öffnungszeiten der Kirmes? Die aktuellen Uhrzeiten stehen noch nicht fest, sollten sich aber nicht von denen im vergangenen Jahr unterscheiden. 2022 war die Kirmes montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr geöffnet, freitags (ab 14 Uhr) und samstags (ab 13 Uhr) bis 23 Uhr, sonntags von 13 bis 22 Uhr. Wo findet die Frühlingskirmes in Düsseldorf statt? Die Fahrgeschäfte der Kirmes werden am Tonhallenufer im Bereich der Oberkasseler Brücke aufgebaut. Diesmal im Düsseldorf-Podcast: Ellerstraße, aber auf Arabisch. Kontroverse um den Youtuber Mois. Und: Wo frühstücken richtig Spaß macht. Plus: Co-Host Timo Beck (Mr. Düsseldorf) gibt Gastro-Tipps für Düsseldorf. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken! Welche Attraktionen und Fahrgeschäfte sind bei der Kirmes dabei? Zu den Attraktionen und Fahrgeschäften liegen derzeit noch keine Informationen vor. Sobald es dazu Näheres gibt, werden wir den Artikel an dieser Stelle entsprechend aktualisieren. Im vergangenen Jahr waren unter anderem der „Hollywood Star“, die „Speedy Gonzales Achterbahn“, das „Sieben-Himmelfahrtenkarussel“, das „Geisterdorf“ und der „Diamond Autoscooter“ dabei. Ist die Frühlingskirmes die erste Kirmes des Jahres in Düsseldorf? Nein, tatsächlich nicht. Unmittelbar vor der Frühlingskirmes findet auf dem Staufenplatz in Grafenberg vom 8. bis 16. April die Osterkirmes statt. Viele der Fahrgeschäfte dort werden anschließend direkt wieder am Rheinufer aufgebaut. Wird es ein Feuerwerk auf der Frühlingskirmes geben? Auch das wurde noch nicht offiziell kommuniziert. Da in den vergangenen Jahres aber immer ein Feuerwerk stattgefunden hat, wird es wohl auch 2023 wieder so sein. Als Termin käme dann eigentlich nur Freitag, 28. April, infrage. Parken zur Frühlingskirmes - wo stelle ich mein Auto am besten ab? 700 Stellplätze bietet der Parkplatz Rheinterrasse/Tonhalle (Robert-Lehr-Ufer 1). Er liegt in unmittelbarer Nähe zum Tonhallenufer und ist aufgrund der günstigen Lage natürlich schnell besetzt. Alternativen sind beispielsweise die Ergo-Tiefgarage am Viktoriaplatz 1 oder das Parkhaus „Campus am Kunstpalast“, Zufahrt gegenüber den Rheinterrassen. Mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln komme ich zur Frühlingskirmes in Düsseldorf? Die Stadtbahnlininen U70, U74, U75, U76 und U77 bedienen die nahe gelegene Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof. Von dort aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zur Kirmes.

(csr)