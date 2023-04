Direkt am Rheinufer Was Sie zur Frühlingskirmes in Düsseldorf wissen müssen

Düsseldorf · Das Wetter wird besser, die Tage werden länger - der Frühling ist in Düsseldorf angekommen. Damit steigt bei vielen auch die Vorfreude auf die Frühlingskirmes am Tonhallenufer. Was Sie zur ersten Kirmes des Jahres direkt am Rhein wissen müssen.

28.04.2023, 14:29 Uhr

(csr)