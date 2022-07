Rheinkirmes in Düsseldorf : Von wo man das Kirmes-Feuerwerk am besten sehen kann

24 Bilder So schön war das Feuerwerk auf der Kirmes

Update Düsseldorf Nach zwei Jahre Rheinkirmes-Pause gibt es diesmal endlich auch wieder das große Höhenfeuerwerk. Wir verraten, von wo man es am besten sehen kann - und geben auch sonst die wichtigsten Infos, etwa zu Straßensperrungen.

Das traditionelle Feuerwerk am Freitag gehört zu den Highlights der Rheinkirmes. Welche Besonderheiten haben sich die Schützen für dieses Jahr ausgedacht? Wo kann man das Spektakel am besten verfolgen? Und wie lange dauert eigentlich der Aufbau für das Feuerwerk?

Zeit Mit einem lauten Knall wird das Spektakel am 22. Juli um 23 Uhr eröffnet. Abschluss des 25 Minuten langen Feuerwerks ist ein gewaltiger Goldregen, ein Bild, das sich über zwei Minuten aufbauen wird.

Feuerwerk Schon um acht Uhr am Freitagfrüh rücken 15 Pyrotechniker an, um das Kirmesfeuerwerk aufzubauen. Chefpyrotechniker Martin Schmitz (60) verspricht Innovationen und eine „Riesenbandbreite“ mit Kalibern bis 200 Millimeter, „die dieser Standort uns als einer der wenigen erlaubt.“

Eine der Attraktionen sind die sogenannten „Ghost Shells“, äußerst farbintensive Effekte. „Die Farben springen regelrecht hin und her“, erklärt Schmitz. Ebenfalls ein Highlight sind langziehende Weiden in den Farben weiß, grün und rot, die lange in der Luft stehen, mit zahlreichen Blinkeffekten.

Weitere Höhepunkte am nächtlichen Himmel sind silberne und goldene Palmen sowie eine Neuheit aus Spanien, an der Pyrotechniker Schmitz der „fantastische Aufstiegseffekt“ begeistert: Eine Goldkrone steigt wie ein Ufo in die Höhe.

Schmitz freut sich besonders darauf, schweres Geschütz aufzufahren: „Das sind großkalibrige Spezialitäten von 175 bis 200 mm, die bis zu 200 m hoch fliegen“ - eine Neuheit aus Italien.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Die größte Kirmes am Rhein ist zurück. Wir schauen auf dem Festplatz hinter die Kulissen. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Beste Sicht Da die meisten Abschussanlagen parallel zum Rhein aufgebaut werden, sind die Bilder des Feuerwerks auch am besten an den beiden Ufern zu sehen. Die Sicht von der Oberkasseler und der Rheinkniebrücke sei laut Schmitz zwar in Ordnung, „allerdings schaut man dann von der falschen Achse aus, weil sich die Bilder an der Breite des Rheins aufbauen“.

Sperrungen Um den zahlreichen Zuschauern ausreichend Platz zu bieten, werden die Luegallee ab Belsenplatz und alle Zufahrten zur Oberkasseler Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt, sowie in Fahrtrichtung Oberkassel ab 20 Uhr gesperrt.

Auch die Rheinkniebrücke ist von Sperrmaßnahmen betroffen. So wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung stadtauswärts um 21.30 Uhr vollständig gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt wird auf einen Fahrstreifen verengt. Um das Verkehrsaufkommen so gering wie möglich halten, wird bereits am Heerdter Dreieck der Abzweig Oberkassel/Rheinalleetunnel gesperrt und über die Theodor-Heuss-Brücke abgeleitet.

Von zahlreichen Verkehrssperrungen ist auch der Innenstadtbereich betroffen. Die Polizei rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen und empfiehlt, verstärkt auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen.

Um auch auch Fußgänger schnell durch die Altstadt, zurück zu den bekannten Haltestellen an der Heinrich-Heine-Allee zu leiten, wird in Zusammenarbeit von Stadt, Feuerwehr und Polizei ein neues Personenlenksystem eingerichtet. Die personell besetzten Sperrstellen sowie die zahlreichen Hinweis- und Umleitungsschilder sollen die Personenmengen nach dem Feuerwerk aus der Altstadt herausführen.

So werden an der Bolkerstraße, Ecke Marktplatz sowie an der Kurze Straße, Ecke Burgplatz jeweils ab voraussichtlich 23 Uhr Sperrstellen eingerichtet. Abreisende Besucher werden gebeten, die Mühlenstraße oder die Flinger Straße zu nutzen.

(csr)