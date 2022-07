Düsseldorfer Rheinkirmes​: Ein Gästeschießen mit Sonnenbrand-Gefahr​

Düsseldorf Das Gästeschießen gehört zur Düsseldorfer Rheinkirmes wie die Achterbahn und Altbier. Trotz Tropenhitze kam die Stadtgesellschaft zu dem Traditionsevent am Festzelt der Schützen zusammen. Damit steht der neue König unter den Gästen fest.

Das konnte niemand ahnen, dass das traditionsreiche Gästeschießen auf der Rheinkirmes bei 37 Grad stattfinden würde. Das war aber an diesem Dienstag der Fall, trotzdem ließen es sich viele namhafte Düsseldorfer nicht nehmen, den Versuch zu starten, sich die Gästekönigwürde zu holen – unter freiem Himmel, um dann rasch Schutz zu suchen unter Sonnenschirmen.

Oberbürgermeister Stephan Keller nahm teil an der Veranstaltung, Bürgermeisterin Clara Gerlach und Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke, die unter anderem für die Altstadt zuständig ist – so wie diese drei Herren: Thorsten Fleiß, Chef der Polizeiinspektion Mitte, Bruder Wolfgang von den Dominikanern und Hans-Peter Schwemin von der Brauerei Kürzer. „Für ein schönes Bier war das Wetter leider ungeeignet“, sagte er. „Ich hätte auch nie gedacht, dass man in zwei Stunden zwei Liter Wasser trinken kann.“