Klare Aussage der Düsseldorfer Polizei „Rheinkirmes ist eine der sichersten Großveranstaltungen Deutschlands“

Das waren zumindest 60 Delikte mehr als im Jahr 2022. Die Zahl von Autodiebstählen stieg sogar noch stärker an, von 23 auf 48 in 2023. Es gab auch noch mal mehr Einbrüche (175) als 2022 (148). So viele hatte man seit Corona nicht mehr gezählt. Jede zweite Tat war in Oberkassel, die wenigsten Einbrüche gab es in Lörick – wobei dort auch wesentlich weniger Menschen leben.