Der Romantiker Auf den ersten Blick sieht Fin Pampus eher aus wie ein echter Abenteurer, mit seiner Lederjacke und dem verschmitzten Grinsen. Einer, für den es nur höher, schneller, weiter geben kann auf der Kirmes. Aber falsch gedacht: Der 19-jährige Wuppertaler ist ein echter Romantiker. Mit seinen 20 Euro steuert er sofort einen Süßigkeitenstand an, um für Freundin Lea ein Lebkuchenherz zu kaufen. „Nur für dich“ steht in Zuckerschrift darauf, sieben Euro muss er für das 200-Gramm-Exemplar bezahlen. Keine 30 Minuten braucht Fin Pampus, bis er das Geld ausgegeben hat, und am Ende muss er sogar noch einen Euro drauflegen, um sich die Fahrt auf dem Riesenrad leisten zu können. Bevor er Zeit für Zweisamkeit hat, gibt er erstmal zwei Euro am Schießstand aus, an dem er mit einem Gewehr eine Rose für Lea gewinnt. „Das ist der Klassiker“, sagt Pampus und lacht, „da kann ich meine Männlichkeit beweisen.“ Beim Dosenwerfen macht der Wuppertaler natürlich auch mit. Drei Bälle kosten fünf Euro. Immerhin ist der 19-Jährige treffsicher und sucht einen Teddy mit rotem Herz aus. Zum Schluss dreht er eine Runde auf dem Riesenrad, romantisch der Ausblick, findet Pampus, etwas abseits vom Rummel, dem Krach, den vielen Menschen. Sieben Euro kostet die Fahrt. Am liebsten wäre er noch Autoscooter gefahren, „das kann auch romantisch sein“, und hätte noch etwas getrunken. Doch dafür hat das Geld nicht gereicht. 20 Euro sind schnell ausgegeben als Romantiker. Zumindest hat er für die Liebste jede Menge Geschenke. Foto: Bretz, Andreas (abr)