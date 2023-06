Todesfall auf Kirmes Schausteller-Chef tief bewegt vom Oberhausener Unglück

Der tödliche Unfall auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen beschäftigt auch die Schausteller in Düsseldorf. „Was da passiert ist, das ist eine Katastrophe für uns alle“, sagt Oliver Wilmering, Vorsitzender des Düsseldorfer Schaustellerverbandes. Am Sonntag war auf dem Fahrgeschäft „Break Dance“ der 17-jährige Sohn des Betreibers tödlich verunglückt, als sich das Karussell in Bewegung setzte, während er noch Chips einsammelte.