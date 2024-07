Rheinkirmes in Düsseldorf Die letzte Fahrt geht auswärts

Für einige Abbau-Arbeiten geht es hoch hinaus, so beispielsweise für die „Alpina Bahn“ oder die 70 Meter hohe Weltneuheit „Look 360° Panorama“. Viele große Attraktionen müssen erst einmal in Hunderte oder sogar Tausende Einzelteile zerlegt werden, bevor sie auf die Transporter geladen werden können. Bei der Wildwasserbahn war der Prozess noch in vollem Gange.