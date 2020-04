Wegen Corona-Krise : Düsseldorfer Rheinkirmes und Schützenfest offiziell abgesagt

Dieses Bild wird es in diesem Jahr nicht geben: die Rheinkirmes in Düsseldorf. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Exklusiv Düsseldorf Rheinkirmes ja oder nein, das war in den vergangenen Tagen noch immer in der Schwebe. Jetzt haben die St.-Sebastianus-Schützen einen Schlussstrich gezogen: Die Kirmes und das Schützenfest in Düsseldorf finden in diesem Jahr nicht statt.

Jetzt ist es endültig klar: Das Jahr 2020 wird ohne Rheinkirmes zu Ende gehen. Das haben die St.-Sebastianus-Schützen am Mittwoch offiziell bekanntgegeben. Grund dafür ist die Corona-Krise.

Oliver Wilmering, Vorsitzender des Düsseldorfer Schaustellerverbandes, gibt die Hoffnung dennoch nicht ganz auf. Man arbeite im Hintergrund noch immer an alternativen Konzepten. „Die sind aber noch nicht spruchreif, weil sie noch in der Prüfung sind“, so Wilmering.

Bereits vor einigen Tagen war die Idee aufgekommen, aus der Kirmes einen Freizeitpark zu machen. Schausteller Oscar Bruch sagte, bei Großveranstaltungen gebe es zwei Hauptprobleme: die Menschenmassen und den Alkohol. „Warum machen wir nicht eine Art Freizeitpark“, fragt der Betreiber des Riesenrads.

Die Fahrgeschäfte und Buden würden lockerer auf der Festwiese aufgestellt, Eintritt könnte verlangt werden, um die Zahl der Besucher zu überblicken. Zwar würden der große Festzug der Schützen und das große Feuerwerk nicht stattfinden können. „Aber die Auflagen, die es in Baumärkten und großen Gartencentern gibt, die können wir auch erfüllen“, sagte Bruch.