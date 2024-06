Start am 12. Juli in Düsseldorf Rheinkirmes soll eine Drohnenshow bekommen

Düsseldorf · Eine große Neuheit für die Rheinkirmes in Düsseldorf ist in Arbeit: Drohnenshows sollen an zwei Abenden am Himmel zu sehen sein. Was das für das traditionelle Feuerwerk bedeutet.

24.06.2024 , 16:38 Uhr

(veke)