Volksfest in Düsseldorf Rheinkirmes knackt die Vier-Millionen-Marke nicht

In einem Punkt appeliert Schützenchef Stieber an die Besucher: „Nehmen Sie den Müll von der Wiese einfach wieder mit. Dieser Grundsatz sollte wieder etwas mehr gepflegt werden.“ Auch an das Mehrwegkonzept müssten sich einige Besucher erst noch gewöhnen. Die Kirmes beansprucht die Rheinwiesen jedes Jahr sehr stark. Nach dem Abbau der Kirmes in den kommenden Tagen sei davon jedoch nichts mehr zu sehen, sagt Gerling.