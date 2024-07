Größtes Volksfest in Düsseldorf startet am Freitag Weltneuheit feiert Premiere auf der Rheinkirmes

Auf das Feedback der Fahrgäste ist Schneider schon sehr gespannt: „Wenn ich sehe, wie sie unten ankommen und hoffentlich die Augen strahlen, haben wir das erreicht, was wir wollten“. Der Schausteller selbst ist auf jeden Fall sichtlich begeistert, wenn er über die Bedeutung der Premiere in Düsseldorf spricht. Denn für ihn und seine Familie ist es etwas ganz Besonderes, auf der Rheinkirmes und vor allem in der Stadt vertreten zu sein. „Das ist meine zweite Heimat, ich bin hier groß geworden. In Düsseldorf die Premiere zu feiern, hat für mich und meine Familie eine ganz große Bedeutung.“ Er freut sich, diesen Moment mit Familienmitgliedern und Freunden aus der Stadt teilen zu können.