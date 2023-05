Düsseldorf Im Dä Spiegel an der Bolker gibt es jetzt Kürzer-Alt

An diesem Mittwoch wechselt der Dä-Spiegel-Chef Peter Klinkhammer von Frankenheim- zu Kürzer-Alt. Deshalb gibt es am Mittwoch eine Party und das Kürzer im 0,2-Liter-Glas zum Start für 1,70 Euro. Klinkhammer zielt mit der neuen Altbiersorte auf ein jüngeres Publikum ab, „aber kein Teenie-Publikum, wir haben uns auf die Menschen, die häufig die Stadt bevölkern, umgestellt“. Damit „schwappt“ das Kürzer-Alt von der Kurze Straße auf die Bolkerstraße – und noch mehr: „Wir werden den Spiegel mit dem Untertitel ‚Die Kürzer-Party auf der Bolkerstraße‘ weiterführen.“ Als Pils-Lieferanten behält Dä Spiegel die Brauerei Warsteiner, er stellt klar: „Es ist keine Verabschiedung von Frankenheim im Streit, sondern im Hell-Bierbereich arbeiten wir weiterhin zusammen. Immerhin hatten wir ja acht Jahre lang eine sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Klinkhammer, der mit dem Kürzer-Chef Hans-Peter Schwemin befreundet ist, die beiden drückten sogar mal zusammen die Schulbank. Im Vorjahr feierten die beiden Gastronomen mit der Knoten-Chefin Isa Fiedler die Premiere des Kürzer-Zeltes auf der Rheinkirmes. Wie es aussieht, wird es auch in diesem Sommer dieses Angebot auf den Oberkasseler Rheinwiesen geben, wie Peter Klinkhammer sagt.