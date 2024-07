Zufahrt für große Fahrzeuge verboten Schon drei Lkw in Rheinkirmes-Sperre gefahren

Düsseldorf · Schon wieder hat ein Lkw-Fahrer die Verbotsschilder ignoriert und hat sich in den Sperrungen der Rheinkirmes festgefahren. Ein Kran musste den Lastwagen am Mittwochnachmittag befreien. Am Donnerstag gab es dann den dritten Fall.

18.07.2024 , 11:49 Uhr

Der Lkw-Fahrer hat versucht, die Sperren zu umfahren. Der Lastwagen ist dabei steckengeblieben. Foto: Niklas Keck

Kein Durchkommen auf der Luegallee: Die Straße in Oberkassel musste erneut stadteinwärts gesperrt werden, weil ein Lkw das Fahrverbot ignoriert und sich an den Pollern festgefahren hatte. Sperrung ignoriert – Lkw reißt sich an Rheinkirmes-Pollern den Tank auf Unfall auf der Luegallee in Düsseldorf Sperrung ignoriert – Lkw reißt sich an Rheinkirmes-Pollern den Tank auf Die Oberkasseler Brücke ist aufgrund der Rheinkirmes derzeit für große Fahrzeuge gesperrt – auf der Luegallee stehen darum Poller, die die Zufahrt verhindern. Bereits zum zweiten Mal hat jedoch ein Lkw-Fahrer versucht, die Sperren zu umfahren und ist dabei stecken geblieben. Erstmals mobile Videoüberwachung bei Rheinkirmes in Düsseldorf Polizei hat Volksfest im Auge Erstmals mobile Videoüberwachung bei Rheinkirmes in Düsseldorf Der Lastwagen musste mithilfe eines Krans befreit werden, sagte ein Polizeisprecher. Während der Arbeiten wurden die Fahrspuren in Richtung Stadtmitte gesperrt, der Verkehr wurde über die Teutonenstraße umgeleitet. Gegen 15.30 Uhr konnte die Luegallee wieder freigegeben werden. Verletzte oder Sachschäden gab es nicht. „Unnötige Gängelung“ - Kirmes-Knöllchen sorgen für Ärger Rund um die Rheinkirmes in Düsseldorf „Unnötige Gängelung“ - Kirmes-Knöllchen sorgen für Ärger Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hat sich am Morgen der dritte Lkw in den Absperrungen festgefahren. Diesmal sei es jedoch deutlich einfacher gewesen, das Fahrzeug wieder zu befreien. Anders war es am Montagmittag. Bei dem Versuch, die Sperrung zu umfahren, hatte sich ein Lkw den Tank an den Pollern aufgerissen. Literweise Diesel verteilte sich auf der Luegallee. Stundenlang dauerte es, bis die Feuerwehr und das Umweltamt die Straße gereinigt hatten. Der Tank war so schwer beschädigt, dass der Lkw nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. Auch im vergangenen Jahr hatten mehrere große Fahrzeuge die Sperren ignoriert. Gleich zum Start der Rheinkirmes fuhren sich vier Reisebusse und ein Lkw fest. Das Sicherheitskonzept der Rheinkirmes sieht vor, dass Fahrzeugen mit einer Länge ab acht Metern die Durchfahrt untersagt ist. Hintergrund ist der Schutz durch sogenannte Anti-Terror-Sperren, die mögliche Anschläge mit großen Fahrzeugen verhindern sollen. Für Fahrer von Lkw und Bussen sind laut Polizei darum gut sichtbare Hinweisschilder aufgestellt, die auf die Sperrung hinweisen und die Durchfahrt verbieten. Passieren sie dennoch die Barrikaden, werde ein Verwarngeld fällig. Der Verkehr an der Oberkasseler Brücke wird während der Kirmes durchgehend von Sicherheitskräften per Lautsprecheransage koordiniert.

(veke)