Top-Event in Düsseldorf Die Rheinkirmes ist endlich eröffnet

Sobald der Regen aufgehört hatte, füllte sich auch der Rummelplatz immer mehr. Hunderte Besucher freuten sich auf die Eröffnung der größten Kirmes am Rhein. Auch von außerhalb zog die Rheinkirmes einige Besucher an. Esther und Jürgen waren diese Woche zu Besuch bei Verwandten in Düsseldorf, eigentlich kommen sie aus Hamburg. „Deshalb macht uns das Wetter auch gar nichts aus.“ Gemeinsam mit ihrer Tochter waren sie schon auf der Wildwasserbahn. „Wir sind gespannt, was es hier noch so gibt, sonst kennen wir den Hamburger Dom, aber das hier ist noch mal etwas anderes.“ Beate kam mit ihrem Mann und Kind am Freitagnachmittag aus Köln auf die Kirmes. Für sie war das bewölkte Wetter kein Hindernis, sondern eher ein Vorteil: „Dann ist nicht ganz so viel los. Aber es füllt sich trotzdem schon, das ist gut für die Schausteller.“