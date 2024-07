Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf Die Kirmes ächzt unter der Hitze

Das perfekte Kirmes-Wetter? „23 Grad, bewölkt und trocken“, sagt Oliver Wilmering, Chef des Düsseldorfer Schaustellerverbandes ohne zu zögern – und fast alle Schausteller, mit denen man spricht, stimmen ihm da zu. „Regen ist schlecht und Hitze ist eigentlich auch nicht gut.“ Bislang habe es während der Kirmestage relativ viel geregnet, sagt Wilmering, da scheuten viele Menschen einen Besuch. Nun wird es gleich richtig heiß, was dazu führe, dass viele lieber in die Schwimmbäder strömen. Er erwartet dennoch die meisten Besucher am heutigen Feuerwerk-Freitag und ein tolles Kirmes-Wochenende, so der Schausteller. Hitze sei immerhin noch besser für die Stimmung als Regen.