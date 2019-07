Brauchtum in Düsseldorf : Dieser Schützenoberst reitet zur Rheinkirmes das letzte Mal mit - nach 38 Jahren

Düsseldorf Dieser Mann hat Durchhaltevermögen: Seit 1981 ist Günther Pannenbecker Oberst beim St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316. Am Sonntag wird er zum letzten Mal in Uniform aufs Pferd steigen.

Wenn er am Sonntag elegant in Frack und mit Zylinder über die Reitallee mit seinem Friesenhengst Starwick angetrabt kommt, dann wird es für Günther Pannenbecker das letzte Mal sein, dass er den prachtvollen historischen Festzug ankündigt. Der Oberst des St. Sebastianus Schützenvereins von 1316 hört auf. Nach 38 Jahren als Oberst. Und das in einem Jahr, in dem es für ihn und seine Familie zahlreiche Jubiläen zu feiern gibt. Der 73-Jährige ist seit 70 Jahren Mitglied im Verein, konkret in der 2. Gesellschaft Hindenburg. Vor 50 Jahren am Feuerwerksfreitag hat er seine Frau Uschi kennengelernt und am selben Abend zum Abschied auf die Wange geküsst. Seine Tochter Patricia feiert Silberjubiläum. Sie reitet seit einem Vierteljahrhundert im historischen Festzug als Anna Maria Luisa de Medici an der Seite Jan Wellems mit.