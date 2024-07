Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf Bis zu 32 Grad am Samstag – die Kirmes ächzt unter der Hitze

Damit sollte er am Freitagnachmittag recht behalten: Der Freitag zeigte sich mit schwülem und bewölktem Wetter eher von der weniger schönen Sommerseite. Beim Rundgang über die Kirmes am frühen Nachmittag lässt sich festhalten: Der Schweiß fließt in Strömen, jeder Lufthauch oder andere Abkühlung ist willkommen. Die Hitze wirkt sich auch auf die Menge der Besucher aus. Denn es herrscht auffällig wenig Gedränge auf dem Festplatz.