Schaustellerin des Jahres in Düsseldorf : Eine ganz besondere Ehrung für die Autoscooter-Chefin

Schaustellerin des Jahres in Düsseldorf

Düsseldorf Dagmar Osselmann ist Schaustellerin des Jahres auf der Düsseldorfer Rheinkirmes. 2005 hat ihr inzwischen verstorbener Mann den Unternehmerpreis der Schützen erhalten.

Dagmar Osselmann war zu Tränen gerührt. Der Betreiberin des „Diamond“-Autoscooters kamen viele Erinnerungen der letzten 17 Jahre in den Sinn, als Oberbürgermeister Stephan Keller und Schützenchef Lothar Inden ihr den Unternehmerpreis des St. Sebastianer überreichten.

Der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 ehrt damit Schausteller, deren unternehmerisches Engagement in besonderer Weise zum Erfolg der „Größten Kirmes am Rhein“ beigetragen hat, die heute zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland gehört. „Für mich schließt sich ein Kreis. 2005 wurde hier mein verstorbener Mann geehrt und jetzt ich“, erklärte Osselmann. „Aber ohne die Unterstützung meiner Familie hätte ich es nicht geschafft.“