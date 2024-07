Neuheiten und Klassiker in Düsseldorf Diese Fahrgeschäfte sind auf der Rheinkirmes 2024 dabei

Düsseldorf · Am 12. Juli beginnt die Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf - in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Neuheiten. Neben den neuen Attraktionen erwarten die Besucher auch viele Klassiker. Der Überblick.

01.07.2024 , 13:45 Uhr