Rheinkirmes in Düsseldorf Warum die Olympia-Achterbahn nicht mehr auf der Kirmes ist

Bei der Suche nach einer Erklärung fällt auf der Homepage der Schausteller-Familie Barth – sie betreibt die Achterbahn – auf, dass sie in diesem Jahr nur an drei Standorten aufgebaut wird: Auf dem Prater in Wien zum Beispiel, für fast fünf Monate von März bis in den August hinein. Außerdem werden die Looping-Fahrten für das Oktoberfest in München (21. September bis 6. Oktober) und das Winterwonderland in London (21. November bis 5. Januar) angekündigt.