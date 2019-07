Kirmes 2019 in Düsseldorf : 800 Gäste zum Feuerwerk auf der MS Rheinfantasie

Düsseldorf Prominente Gäste drängten sich am Freitag auf der MS Rheinfantasie, um sich das Feuerwerk zur Rheinkirmes vom Wasser aus anzuschauen.

Für das Unternehmen Klüh ist es bereits Tradition: Zum großen Feuerwerk der Kirmes lädt es Kunden, Mitarbeiter aus aller Welt und Ehrengäste zur Party. Rund 800 Gäste gingen am Freitag an Bord der MS Rheinfantasie, die am Robert-Lehr-Ufer in der Nähe der Theodor-Heuss-Brücke ablegte.