Am Rhein in Düsseldorf : Frühlingskirmes am Tonhallenufer steht in den Startlöchern

Düsseldorf Die Osterkirmes ist gerade erst beendet, da geht es für die Schausteller ab Freitag mit der Frühlingskirmes schon wieder weiter. In den Spitzenjahren kamen an zehn Tagen ungefähr 50.000 Leute zur Frühlingskirmes. Schausteller sehen wieder mehr Normalität einkehren.

Bei Fußballtrainer Sepp Herberger hieß es damals: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Bei den Schaustellern könnte die Weisheit in „Nach der Kirmes ist vor der Kirmes“ umgewandelt werden, denn wenige Tage nach dem Ende der Osterkirmes auf dem Staufenplatz am vergangenen Sonntag geht es für sie an diesem Freitag schon weiter, wenn nach zweijähriger Corona-Zwangspause am Tonhallenufer die Frühlingskirmes stattfindet.

Zur Frühlingskirmes könnten es vermutlich mehr werden. Zum einen wegen der Lage in der Nähe des Altstadttrubels, zum anderen, weil die Frühlingskirmes etwas größer ist. Zum Beispiel wird ab Freitag auch das Geisterdorf zusätzlich dabei sein. „In den Spitzenjahren kamen an zehn Tagen ungefähr 50.000 Leute zur Frühlingskirmes“, sagt Wilmering, der für Mittwoch, 4. Mai, den Besuch von menschengroßen „Paw-Patrol-Figuren“ für die Kleinen ankündigt und für die Größeren ein Feuerwerk am Freitag, 6. Mai, nach Einbruch der Dunkelheit. Trotz des Krieges in der Ukraine soll an dieser Tradition festgehalten werden: „Wir wissen, was in der Ukraine für eine Katastrophe abläuft und fühlen zu 100 Prozent mit den Menschen dort mit. Von uns wurde auch gespendet und humanitäre Hilfe geleistet, indem Schausteller an die Grenze mit Hilfsgütern gefahren sind. Aber was bringt es den Menschen in der Ukraine, wenn sich bei uns das Riesenrad nicht dreht oder kein Feuerwerk stattfindet?“, fragt Wilmering.