Kirmes auf dem Staufenplatz in Düsseldorf : Schausteller haben wieder eine Aufgabe

Düsseldorf Nach der Herbstkirmes am Tonhallenufer beginnt am Freitag die zweite Düsseldorfer Kirmes des Jahres auf dem Staufenplatz. Die Weihnachtsmärkte sollen fast wie früher stattfinden.

Die Herbstkirmes am Tonhallenufer ist erst seit drei Wochen vorbei, da stehen die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und Buden schon wieder bei der nächsten Kirmes in Düsseldorf in den Startlöchern. Am Montag begannen die Aufbauarbeiten auf dem Staufenplatz, ab Freitag drehen sich dann in Grafenberg an zehn Tagen die Karussells und das Riesenrad, die Besucher können Autoscooter fahren, sich im Geisterdorf gruseln oder sich an den Imbissbuden stärken. Dass nach rund anderthalb Jahren Corona-Stillstand das Kirmes-Herz im Herbst 2021 wieder schneller schlägt, bereitet den Schaustellern echte Glücksgefühle.