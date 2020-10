Baustelle in Düsseldorf : Kirchenwand fällt bei Abrissarbeiten auf Spielplatz

Auf der Baustelle an der Bruderkirche in Bilk stürzte am Dienstagmorgen eine Wand ein. Foto: privat

Düsseldorf Laut Wohnungsgenossenschaft sei die Wand bei Abbrucharbeiten an der Bruderkirche in Bilk kontrolliert eingestürzt. Anwohner verglichen die Erschütterung mit einem Erdbeben.

Bei Abbrucharbeiten an der Bruderkirche in Bilk ist am Dienstagmorgen eine Kirchenwand eingestürzt. Die Mauerteile fielen teilweise auf die Nachbargrundstücke und auch auf einen öffentlichen Spielplatz, auf dem sich aber zum Zeitpunkt des Einsturzes keine Personen befanden. Ein Grenzzaun zwischen den Grundstücken wurde zerstört. Heiko Leonhard, Vorstandssprecher der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft, die auf dem Gelände der Anfang des Jahres entweihten Bruderkirche 70 Wohnungen, einen Gemeinderaum und eine Kita plant, sprach von einem „kontrollierten Einsturz“. Um kurz nach 10 Uhr soll die Wand eingestürzt sein. „Das war wie ein Erdbeben. Mein Fernseher wackelte und es gab einen lauten Knall“, berichtete eine Anwohnerin. Bereits am Montag habe sie Erschütterungen in ihrer Wohnung wahrgenommen, allerdings nicht so heftige wie am Dienstag.