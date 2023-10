Großveranstaltung in Düsseldorf Einladung offiziell angenommen – Kirchentag 2027 findet in Düsseldorf statt

Der 40. Deutsche Evangelische Kirchentag findet 2027 in Düsseldorf statt. Das Präsidium des Kirchentages hat die entsprechende Einladung am Freitag auch offiziell angenommen. Inoffiziell galt es längst als gesichert, dass die Veranstaltung ins Rheinland kommt – der Stadtrat hatte dafür schon im Juni 2022 die Weichen gestellt. Der in diesem Zusammenhang beschlossene Zuschuss der Stadt für das Ereignis von 5,8 Millionen Euro wurde kontrovers diskutiert, ein Bürgerbegehren dagegen scheiterte jedoch.