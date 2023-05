Evangelische Kirche in Düsseldorf Wie sich die Zahl der Konfirmanden in der Kirchenkrise entwickelt

Die Tatsache, dass die Konfirmation in in die Pubertät fällt, sehen die Pfarrer als Chance. „Mit den Eltern ist es in dieser Phase ja manchmal schwierig, wir sind dann der Ort, an dem man über alles reden kann und an dem alle Fragen auf den Tisch kommen“, meint Daniel Kaufmann. Seine Gemeinde setzt immer noch auf die traditionelle, gut anderthalbjährige Vorbereitungszeit. „Andere haben das verkürzt, aber wir sehen das mit Blick auf die Beziehungen, die sich in dieser Zeit festigen, als eine gute Sache.“ Zu den Höhepunkten zähle die mehrtägige Fahrt in ein Abenteuerdorf nach Bad Berleburg. „Das schafft Gemeinschaft und schweißt zusammen.“ Auf gut 20 Prozent schätzt der Pfarrer die Zahl derer, die seiner Gemeinde auch nach der Konfirmation in irgendeiner Weise erhalten bleiben. Der Bogen reiche hier von den klassischen Teamern über den Jugendchor bis hin zu jenen, die Kindergottesdienste vorbereiten. „Wir haben da auch ein bisschen Glück, weil in diesem Bezirk bürgerliche Strukturen dominieren“, sagt Kaufmann. Und was ist mit den anderen 80 Prozent? Manche blieben ganz weg, aber nicht wenige machten nur eine längere Pause. „Die sehen wir dann nach der Geburt des ersten Kindes wieder.“