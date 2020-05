Kirche und Corona in Düsseldorf : Gottesdienste an Christi Himmelfahrt

Pfarrer Kronenberg feiert die erste Messe in der Getrudiskirche in Eller nach der Corona-Schließung. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf 39 Tage nach Ostersonntag feiern die Christen das Fest Christi Himmelfahrt. Das Geschehen wird im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte beschrieben. Welche kaholischen ind evangelischen Gottesdienste zu Himmelfahrt in Düsseldorf gefeiert werden, zeigt unser Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Düsseldorf werden zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai 2020 in den Gemeinden unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln Gottesdienste gefeiert. Für diese gelten die gleichen Regeln, wie für die Sonntagsgottesdienste, sodass auch hier in vielen Fällen eine Voranmeldung per Telefon oder Internet nötig ist. Zunächst der Überblick über die Heiligen Messen der katholishen Gemeinden.

Garath/Hellerhof

In der Kirchengemeinde St. Matthäus werden folgende Messen gefeiert: Um 9.30 Uhr in St. Theresia, Prenzlauer Straße 4, und um 11 Uhr in St. Matthäus, René-Schickele-Straße 6.

Die Vorabendmesse am Mittwoch ist um 18 Uhr in St. Norbert, Josef-Kleesattel-Straße 2. Wegen der begrenzt möglichen Teilnehmerzahl ist zu den Gottesdiensten eine Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 0211/70 17 77 ratsam.

In St. Cäcilia an der Hauptstraße wird um 8.30 und um 11 Uhr eine Heilige Messe gefeiert. Die Vorabendmesse ist um 19 Uhr in Herz Jesu an der Urdenbacher Allee. Für jeden Gottesdienst werden Sitzplätze online vergeben.

Hassels/Reisholz

Es sind zunächst zwei Gottesdienste vorgesehen: um 9.30 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche, Kappeler Straße 184, und um 11 Uhr in der St.-Antonius-Kirche, Am Schönenkamp 143. Sollten in diesen Gottesdiensten alle Plätze belegt sein, wird ein zusätzlicher Gottesdienst um 18 Uhr in der St.-Antonius-Kirche angeboten. Die Anmeldung ist bis Dienstag (19. Mai) um 16 Uhr im Pastoralbüro unter Telefon: 0211/741952 oder per E-Mail: gottesdienste@antoniuselisabeth.de möglich.

Wersten/Itter/Himmelgeist/Holthausen

In den drei großen Kirchen in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen werden folgende Gottesdienste gefeiert: in St. Maria in den Benden, Dechenweg 40, um 9.30 Uhr, um 11 Uhr in St. Maria Rosenkranz, Burscheider Straße 20, und St. Joseph, Am langen Weiher 21. Ticketbestellung unter www.meinegemein.de.

Eller/Lierenfeld

In St. Gertrud, Gertrudisplatz, wird um 8, 10 und 12 Uhr eine Heilige Messe gefeiert, in St. Augustinus an der Deutzer Straße um 9.30 Uhr und in St. Michael, Posener Straße, um 11 Uhr. Alle Gottesdienstbesucher müssen bei Eintritt in die Kirche ihren Namen, ihre Adresse und ihre Telefonnummer angeben.

Bilk/Hamm/Flehe/Volmerswerth

Die Kirchengemeinde St. Bonifatius bietet folgende Gottesdienste an: Um 9.30 Uhr wird die Heilige Messe in St. Blasius, Hammer Dorfstraße 121, gefeiert, um 10 Uhr in St. Bonifatius, Fleher Straße, und um 10.45 Uhr in Schmerzreiche Mutter, In der Hött 26. Bereits am Mittwoch gibt es jeweils um 18 Uhr eine Vorabendmesse in St. Bonifatius und in Schmerzreiche Mutter. Für jeden Gottesdienstbesuch ist eine telefonische Anmeldung über das Pastoralbüro erforderlich unter Telefon 0211/15 36 14.

Oberbilk/Unterbilk/Friedrichstadt/Eller-West

Im Seelsorgebereich Oberbilk, Unterbilk, Friedrichstadt und Eller-West werden folgende Gottesdienste gefeiert: Um 9.30 Uhr gibt es eine Heilige Messe in St. Antonius am Fürstenplatz und in St. Pius X., Dürkheimer Weg 69. In St. Josef, Josefsplatz, und St. Martin, Bilker Allee, wird um 11 Uhr der Gottesdienst gefeiert. Um 12.30 Uhr ist die Heilige Messe in St. Peter am Kirchplatz und um 18 Uhr gibt es das Rosenkranzgebet mit anschließender Heiliger Messe der kroatischen Gemeinde in St. Apollinaris, Apollinarisstraße. Die Vorabendmesse ist am Mittwoch, 20. Mai, um 18 Uhr in St. Martin.

Altstadt/Carlstadt/Innenstadt

In St. Maximilian, Schulstraße 15, und St. Mariä Empfängnis an der Oststraße werden die Gottesdienste wie folgt gefeiert: um 10 und 12 Uhr in St. Maximilian und um 10.15 und 12 Uhr in St. Mariä Empfängnis. In St. Lambertus findet am Mittwoch um 17 Uhr die Vorabendmesse statt. In der Dominikanerkirche St. Andreas, Andreasstraße 10, wird um 8.30, 11 und 18 Uhr die Heilige Messe gefeiert. Voranmeldung für St. Andreas unter: www.jesaja.org/org/duesseldorf/dominikaner.

Oberkassel/Lörick/Heerdt

Im Linksrheinischen werden die Gottesdienste wie folgt gefeiert: um 10, 11.30 und 18 Uhr in St. Antonius an der Luegallee. Vorabendmessen gibt es am Mittwoch jeweils um 18 Uhr in St. Benediktus, Alt Heerdt 1, und in St. Maria, Hilfe der Christen, Lörickerstraße 35. Die telefonische Anmeldung für alle Gottesdienste ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 0211/57 79 00 13 möglich.

Derendorf/Pempelfort

Die Katholische Kirche Derendorf-Pempelfort feiert um 11 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit an der Jülicher Straße. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl zwingend erforderlich, entweder über www.kath-derendorf-pempelfort.de (Bestätigungsmail des Pastoralbüros berechtigt zum Besuch des Gottesdienstes) oder unter Telefon 0211/94 68 48 112.

Flingern/Düsseltal

Die Katholische Kirche Flingern-Düsseltal bietet um 9.45 Uhr eine Heilige Messe in St. Elisabeth und Vinzenz, Vinzenzplatz 1, und um 11.15 Uhr in St. Paulus, Paulusplatz 2, an. Weitere Informationen unter www.katholisches-flingern-duesseltal.de.

Gerresheim/Vennhausen

Die Kirchengemeinde St. Margareta feiert Gottesdienste in der Basilika St. Margareta am Gerricusplatz um 9, 10.30 und 12 Uhr und in St. Katharina, Katharinenstraße, um 11.15 Uhr. Die Ticketausgabe für die Messe in St. Katharina ist am Mittwoch von 17 bis 18 Uhr im Pfarrbüro. Die Ticketausgabe für die Messen in St. Margareta ist am gleichen Tag von 16 bis 18 Uhr im Brunnengarten. Weitere Informationen dazu unter www.st-margareta.de.

Rath/Oberrath/Mörsenbroich

Die Kirchengemeinde St. Franziskus-Xaverius bietet folgende Gottesdienste an: um 8.30 Uhr eine Heilige Messe in polnischer Sprache und um 10.30 Uhr in St. Josef, Rather Kirchplatz 12, um 9.45 Uhr in der Kirche Zum Heiligen Kreuz, Rather Kreuzweg 43, und um 11 Uhr in St. Franziskus-Xaverius am Mörsenbroicher Weg 4. Für die Teilnahme am Gottesdienst müssen Teilnahmezettel ausgefüllt werden. Diese gibt es beim Einlass oder vorab online unter www.dem-leben-dienen.de.

Unterrath/Golzheim/Stockum/Lohausen/Lichtenbroich

Die Katholische Kirchengemeinde Heilige Familie bietet folgende Gottesdienste an: Um 9 Uhr in St. Albertus Magnus, Kaiserswerther Straße 211, um 9.30 Uhr in St. Maria unter dem Kreuze, Am Klosterhof 6, um 10.15 und 11.30 Uhr in Heilige Familie, Carl-Sonnenschein-Straße 37, um 11 Uhr in St. Bruno, Kalkumer Straße 58, und um 18 Uhr in St. Maria Königin, Krahnenburgstraße 3. Um 17 Uhr gibt es außerdem in St. Albertus Magnus eine Heilige Messe in englischer Sprache. Bereits am Mittwoch ist um 19 Uhr die Vorabendmesse in St. Maria Himmelfahrt, Im Grund 99. Für den Besuch der Heiligen Messe ist ein Ticket notwendig, diese gibt es unter www.jesaja.org/org/duesseldorf/heiligefamilie.

Jetzt folgt der Überblick über die evangelischen Gottesdienste an Christi Himmelfahrt in Düsseldorf:

Altstadt/Derendorf/Pempelfort - Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte

Kreuzkirche, Collenbachstraße 10

Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt, 10.30 Uhr, mit Pfarrerin Brigitte Brühn

Anmeldungen telefonisch im Büro Collenbachstraße 10 unter 0211-948270, Montag 10 -12 Uhr, Mittwoch 10 -13 Uhr, Donnerstag 16 -18 Uhr und Freitag 10 – 12 Uhr. Online unter anmeldung.düsseldorf-mitte.de/

Benrath

Gemeinsamer gottesdienstlicher Spaziergang der Evangelischen Kirchengemeinden Benrath, Düsseldorf-Süd und Urdenbach und Garath

Schloss Benrath, Benrather Schlossallee 100-106

Der Spaziergang zu Christi Himmelfahrt durch den Schlosspark findet zwischen 10 und 12 Uhr in Kleingruppen statt. Der Treffpunkt ist hinter dem Schloss Benrath. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bilk – Evangelische Luther-Kirchengemeinde

Lutherkirche, Kopernikusstraße 9

Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt, 11.15 Uhr, mit Pfarrerin Manuela Trump

Wer den Gottesdienst besuchen möchte, muss sich zuvor bis freitags, 11 Uhr, anmelden. Dies geht telefonisch im Gemeindebüro unter 0211-9 3443 0 oder per Mail an lutherkgm@evdus.de.

Eller/Lierenfeld - Evangelische Mirjam-Kirchengemeinde

Schlosskirche, Schlossallee 6

Gottesdienst mit Gastpredigt, bei gutem Wetter im Freien

Da es unter den Schutzmaßnahmen 26 Sitzplätze gibt, ist eine Anmeldung im Gemeindebüro erforderlich: telefonisch unter 0211 - 22 90 20, täglich von 9 - 12 Uhr, oder per E-Mail an mirjam@evdus.de

Friedrichstadt/Unterbilk – Evangelische Friedens-Kirchengemeinde

Friedenskirche, Florastraße 55

Gottesdienst um 10.30 Uhr, mit Pfarrerin Konstanze Meschke (Predigt), Pfarrer Martin Kammer und Pfarrerin Frauke Müller-Sterl (Liturgie)

Anmeldung im Gemeindebüro telefonisch unter 0211-600 01 50, Montag, Dienstag und Mittwoch 9 - 12 Uhr, Donnerstag 15 - 18 Uhr.

Heerdt – Evangelische Kirchengemeinde Heerdt

Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter Landstraße 30

Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Pfarrerin Hannelore Kuhlmann, Einlass ab 10 Uhr

Da es nur 29 Sitzplätze gibt, ist eine Anmeldung im Gemeindebüro empfehlenswert: telefonisch unter 0211 - 50 15 46 oder per E-Mail an heerdt@evdus.de.

Kaiserswerth/Kalkum/Lohausen/Wittlaer – Evangelische Kirchengemeinde Kaiserswerth

Friedhofskapelle, am Leuchtenberger Kirchweg

Gottesdienst um 11 Uhr mit Pfarrerin Ute Kaufmann, Pfarrer Daniel Kaufmann, Pfarrer Jonas Marquardt und Pfarrerin Ulrike Heimann

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Oberkassel/Lörick – Evangelische Kirchengemeinde Oberkassel

Auferstehungskirche, Arnulfstraße 33

Gottesdienste um 9.30 und 11 Uhr mit Pfarrer Michael Rischer

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vennhausen – Evangelische Markus-Kirchengemeinde

Markuskirche, Sandträgerweg 101

9.30 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrerin Sabine Happe

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(csr)