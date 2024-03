Prozession an Karfreitag Düsseldorfer Kirchen erinnern an das Leid Christi – und nehmen Krisen der Gegenwart in den Blick

Der Karfreitag ist ein stiller, ein trauriger Feiertag – an diesem Tag wurde Jesus verurteilt, verhöhnt, gequält und gekreuzigt. Beim traditionellen ökumenischen Kreuzweg, der zu fünf Düsseldorfer Gotteshäusern in der Innenstadt führt, erinnerten am Freitag die katholische und evangelische Kirche gemeinsam an den Leidensweg Christi. Mehr als 200 Gläubige folgten dem katholischen Stadtdechanten Frank Heidkamp und dem evangelischen Superintendenten Heinrich Fucks, die das große, schlichte Holzkreuz teilweise gemeinsam trugen, und lauschten den kurzen Meditationen an den Kirchen.