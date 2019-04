Basilika in Gerreheim : Frischer Sound in St. Margareta

Gerresheim Die romanische Basilika in Gerresheim mit neuer Lautsprecheranlage. Dafür wurden rund 35.000 Euro investiert.

Typisch für romanische Kirchen ist der lange Nachhall von Basstönen. Mit Hilfe der Bürgerstiftung Gerricus ist es nun gelungen, in der Basilika St. Margareta diese akustischen Tücken in den Griff zu bekommen und eine wesentliche Verbesserung zu erzielen: Eine neue Lautsprecheranlage mit Digitaltechnik sorgt dafür, dass Texte und Gesänge in der Liturgie und auch in Konzerten von den Zuhörern sehr viel klarer und deutlicher zu verstehen sind. Das musikalische Klangerlebnis ist deutlich attraktiver.