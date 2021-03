Kirche in Düsseldorf : Diese evangelischen Gottesdienste finden über Ostern statt

Kirche in Düsseldorf

Ein Gottesdienst in der Johanneskirche. (Archiv) Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die evangelischen Gemeinden in Düsseldorf werden an den Ostertagen viele Präsenzgottesdienste unter Corona-Hygiene-Bedingungen feiern. Wann die Messen stattfinden und wie man einen Platz bekommt, zeigt unser Überblick.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Anmeldeverfahren. Weitere Infos zu den Hygiene-Maßnahmen finden Sie am Ende dieser Liste.

Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 39, Stadtmitte Sonntag, 4. April: 6 Uhr, Johannesmesse mit Abendmahl mit Pfarrer Dr. Uwe Vetter, 10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl mit Superintendent Heinrich Fucks. Beide Gottesdienste werden im Livestream auf YouTube übertragen. Infos unter https://www.johanneskirche.org/. Montag, 5. April: 10 Uhr, Gottedienst mit Pfarrerin Dr. Yee Wan So. Informationen unter: https://www.johanneskirche.org/

So feiern die Kirchengemeinden Ostern

Gottesdienste in Hilden und Haan

Gottesdienste in Hilden und Haan : So feiern die Kirchengemeinden Ostern

Meet & Greet mit Giraffen und Tigern in der Pandemie

Zoos in NRW

Zoos in NRW : Meet & Greet mit Giraffen und Tigern in der Pandemie

Gottesdienste in Korschenbroich nach Anmeldung

Gottesdienste in Korschenbroich nach Anmeldung : Evangelische Kirche plant Messen im Freien

Das sind die Gottesdienste und Online-Angebote in Jüchen

Von Gründonnerstag bis zu den Ostertagen : Das sind die Gottesdienste und Online-Angebote in Jüchen

Programm an den Feiertagen in Remscheid

Programm an den Feiertagen in Remscheid : Ev. Kirchenkreis schenkt zu Ostern Hoffnung

Entscheidung der evangelischen Kirche in Kevelaer und Weeze zu Ostern

Entscheidung der evangelischen Kirche in Kevelaer und Weeze zu Ostern : Verzicht auf Präsenzgottesdienste

Kirche Angermund, An den Linden 9, Samstag, 3. April: Online-Osternacht mit Pfarrer Martin Jordan Sonntag, 4. April: 10 Uhr, Online-Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Steffen Weishaupt. Knittkuhl Gemeindezentrum, Am Mergelsberg 3, Knittkuhl Montag, 5. April: 11 Uhr, Gottedienst mit Pfarrer Michael Füsgen. Informationen und eine Anmeldemöglichkeit unter: https://www.evangelisch-in-lintorf-angermund.de

Kirche in Düsseldorf

Kirche in Düsseldorf : Diese katholischen Messen finden über Ostern statt

Petruskirche, Am Röttchen 10, Unterrath Sonntag, 4. April: 9 Uhr, Andacht auf dem Friedhof Unterrath mit Pfarrer Axel Weber, 11 Uhr, Familiengottesdienst mit Pfarrerin Dorthe Schmücker. Informationen und eine Anmeldemöglichkeit unter: https://unterrath-lichtenbroich.ekir.de/

Hinweise zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen: Die Kirchengemeinden stehen in der Verantwortung, auf Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zu achten. Bitte tragen nehmen Sie mit einer Mund-Nasen-Bedeckung am Gottesdienst teil. Während des Aufenthalts in der Kirche gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern. Aus diesem Grund nehmen Sie bitte auf den markierten Sitzflächen Platz. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden Namenslisten mit Adressen geführt, die unter datenschutzrechtlichen Aspekten verwahrt und anschließend vernichtet werden.