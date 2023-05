Kirche in Düsseldorf-Eller Neues Geläut für die Schlosskirche

Vor den Gottesdiensten in der Schlosskirche ist es still. Mehr als 100 Jahre lang hat das Geläut von drei Stahlglocken die Protestanten zu den Gottesdiensten eingeladen, doch seit Anfang März ist der Dreiklang verstummt. Die Glocken mit den Inschriften „Gerecht durch den Glauben“ (Röm 5, 1), „Hoffnung lässt nicht zuschanden werden“ (Röm 5,5) und „Gott ist die Liebe“ (1. Joh 4, 16) also Glaube – Hoffnung – Liebe, sind abgebaut und stehen am Boden.